Авария с такси и автомобилем Aurus в центре Москвы попала на видео

В центре Москвы автомобилю Aurus с мигалкой не удалось разъехаться с таксистом, из-за чего произошел удар. Об аварии с пострадавшими сообщает Telegram-канал «112».

На кадрах видно такси и Аurus с мигалкой. На переднем бампере элитной машины которого заметны повреждения. Поблизости, на месте ДТП, находятся реанимобиль скорой помощи и машина полиции.