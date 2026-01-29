Опубликовано 29 января 2026, 12:231 мин.
Авария с такси и автомобилем Aurus в центре Москвы попала на видео
В центре Москвы произошло ДТП с такси и автомобилем Aurus.
В центре Москвы автомобилю Aurus с мигалкой не удалось разъехаться с таксистом, из-за чего произошел удар. Об аварии с пострадавшими сообщает Telegram-канал «112».
На кадрах видно такси и Аurus с мигалкой. На переднем бампере элитной машины которого заметны повреждения. Поблизости, на месте ДТП, находятся реанимобиль скорой помощи и машина полиции.
ДТП произошло в районе Арбата. Уже известно, что в аварии в центре Москвы пострадали два человека. Травмы различной тяжести оказались и у таксиста, и у его пассажира. Их госпитализировали.
На данный момент причина аварии не приводится.
