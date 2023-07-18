Назван автор одного из самых известных муралов в Москве

Об авторе одного из самых известных муралов рядом с ВДНХ — так называемой падающей стены в пятиэтажном здании в беседе с «Мослентой» рассказал генеральный директор гостиницы «Золотой колос» Роман Астахов.

По его словам, к созданию проекта был приглашен культовый в узких кругах московский художник Shozy, который делает ультрареалистичные визуальные иллюзии. Молодой человек не раз выступал со своими работами на международных конкурсах, отметил Астахов.

Сам мурал в течение шести суток выполнял на фасаде партнер художник Shozy. Ему пришлось работать на большой высоте в минусовую погоду в декабре, отметил собеседник.

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