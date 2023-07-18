Названа стоимость превращения старой хрущевки в достопримечательность Москвы

Стоимость превращения старой хрущевки на ВДНХ в достопримечательность Москвы оценил в интервью «Мосленте» гендиректор гостиницы «Золотой Колос» Роман Астахов. Владельцы отеля сделали на типовом здании известный мурал в виде падающей стены, а также украсили фасад наличниками со ставнями.

Общая стоимость проекта составила около 1,3 миллиона рублей. «Проект оформления стены обошелся нам в 150 тысяч рублей. Мурал стоил 800 тысяч. Причем большую часть этой суммы, 500 тысяч, составили стоимость материала и аренда оборудования — мы брали лазерный проектор для разметки, который сразу отображал на стене контуры рисунка. Ставни вместе с работой обошлись тысяч в 80, если считать вместе с наличниками — около 100. Цветочки за эти три года стоили еще 200 тысяч рублей», — оценил затраты Астахов.

Собеседник «Мосленты» отметил, что при ремонте здания реально уложиться в минимальны бюджет. При этом услуги квалифицированных исполнителей не будут стоить, как в Европе, отметил Астахов.

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