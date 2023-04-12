Назван самый барный район Москвы

Самым «барным» районом Москвы Покровку назвала в беседе с «Мослентой» автор популярного Telegram-канала «Покровка и все мерзости» Евгения Юдженич. По ее словам, из улицы Покровка, которая находится в Басманном районе столицы, получился питейный тусовочный квартал.

Пять-семь лет назад на Покровке открывались локальные заведения, например кофейня «Кооператив Черный» и бар «Сосна и липа». Со временем там стали появляться и сетевые точки общепита. Заведения здесь есть на любой вкус и цвет, отметила Юдженич.

Собеседница «Мосленты» рассказала, что работа множества баров на Покровке тревожит некоторых местных жителей и они желают им скорейшего закрытия. Но любителей подобных заведений, исходя из сообщений москвичей в Telegram-чате «Покровки», больше, заявила она.

Ранее московская текила-герл рассказала об отличиях столичных баров друг от друга.