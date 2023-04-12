«Построить деревню внутри адского мегаполиса». Как живет один из самых барных районов в центре Москвы

Так вот, ногами я вырулила на Покровку и наткнулась на семейную флористическую мастерскую «Городской букет» в Лялином переулке, сделала интервью с ее прекрасной основательницей Олей. С ней мы, кстати, подружились. Потом на Покровке, 6 открылся книжный магазин «Ходасевич». Я делала материал про его основателя Стаса, да так в «Ходасевиче» и осталась. В смысле, что со Стасом мы тоже подружились, я начала помогать ему с соцсетями. Иногда для души я брала смены и сама открывала книжный. При этом я тогда уже работала в рекламном агентстве.

Прекрасное было время. А если мы все время тусим на Покровке, любим район, то почему бы не завести об этом страничку? Так мы со Стасом ее и создали. Как говорится, это по любви. Сначала постили всякие забавные фотографии из увиденного на районе, потом я вспомнила свое журналистское прошлое и начала также находить места, общаться с их основателями и местными активистами. Со временем Стас отошел от дел и подарил страничку мне.