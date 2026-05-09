Опубликовано 09 мая 2026, 01:331 мин.
Биолог объяснил громкое кваканье жаб и лягушек в Москве
Биолог Глазков: Громкое кваканье жаб и лягушек в Москве связано с брачным сезоном.
Фото: Alexey Belkin / Global Look Press
Громкое кваканье жаб и лягушек, которое сейчас слышно у московских водоемов, связано с продолжающимся периодом размножения земноводных, рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».
Специалист объяснил, что в мае у земноводных продолжается период размножения.
«Сейчас они особенно активно квакают, их слышно издалека. Так самцы привлекают самок и предупреждают конкурентов, что место занято», -- уточнил он.
Как указал эксперт, лягушки и жабы в основном обитают в лесу, вода нужна им только для продолжения рода. Глазков добавил, что они откладывают яйца в воду.
Читайте также:
- В Московском зоопарке сыграли свадьбу жабы Настюши и самца Ванюши
- Биолог предупредил о нашествии комаров в Москве
- Биолог рассказал о клещах в московских парках