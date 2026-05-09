Биолог объяснил громкое кваканье жаб и лягушек в Москве

Громкое кваканье жаб и лягушек, которое сейчас слышно у московских водоемов, связано с продолжающимся периодом размножения земноводных, рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

Специалист объяснил, что в мае у земноводных продолжается период размножения.

«Сейчас они особенно активно квакают, их слышно издалека. Так самцы привлекают самок и предупреждают конкурентов, что место занято», -- уточнил он.

Как указал эксперт, лягушки и жабы в основном обитают в лесу, вода нужна им только для продолжения рода. Глазков добавил, что они откладывают яйца в воду.

