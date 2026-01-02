Более 80 тысяч человек посмотрели новогодние обращения в столичном транспорте

Более 80 тысяч человек посмотрели новогодние обращения в московском транспорте. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В ночь с 31 декабря на 1 января московский транспорт работал бесплатно и без перерыва, и многие пассажиры встретили праздник в метро. По традиции мы организовали трансляцию новогодних обращений президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина», – цитирует пресс-служба заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Он также уточнил, что в новогоднюю ночь на экранах в поездах метро показывали праздничные обращения президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. При этом на эскалаторах звучала аудиотрансляция.

Ранее сообщалось, что Собянин поздравил жителей столицы с Новым годом и подвел итоги уходящего 2025-го года. В частности, он перечислил ключевые достижения столицы, отметив строительство новых станций метро, дорог, школ и поликлиник, назвав творцами перемен самих москвичей.