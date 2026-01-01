Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Новым годом и подвел итоги уходящего 2025-го года. Обращение опубликовано в Telegram-канале политика.

Городской глава перечислил ключевые достижения столицы, отметив строительство новых станций метро, дорог, школ и поликлиник, назвав творцами перемен самих москвичей. Он выразил гордость за талантливых и трудолюбивых горожан, творцов перемен, поблагодарил за характер и способность преодолевать трудности.

«Пусть в новом году сбудутся все ваши мечты. Пусть будет больше радости в ваших семьях. Пусть 2026-й станет для Москвы и России годом побед, принесет в наши семьи мир, благополучие и счастье», — пожелал Собянин.

Ранее Дед Мороз прилетел в Москву во время путешествия по России. Сани сказочного персонажа пролетели через все 11 часовых поясов России и оказались в столице.