Более трети месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова приводит РИА Новости.

«За минувшие сутки на опорной метеостанции ВДНХ выпало 11 миллиметров осадков при месячной норме 78 миллиметров, в МГУ -- 18 миллиметров, на Балчуге -- 21 миллиметр, в Тушино -- 22 миллиметра, а самым дождливым стало Бутово -- 28 миллиметров, что составляет 36 процентов от всей нормы августа», -- рассказал синоптик.

Таким образом, за минувшие сутки в столичном регионе в результате дождя выпало более трети месячной нормы осадков.

Ранее Тишковец заявил, что в Москве и области дожди были в 40 раз интенсивнее нормы. Только за три часа выпало 15 процентов месячной нормы осадков.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова, в свою очередь, сообщила, что предстоящий четверг, 13 августа, может стать самым холодным днем лета в Москве и области.