Московский панк рассказал про бытовой шаманизм 80-х

Про бытовой шаманизм в 80-х в беседе с «Мослентой» рассказал художник, организатор выставок, антрополог, панк Миша Бастер. Он сообщил об использовании куриных лапок в качестве талисмана.

«Вот было наше время, и оно нас обязывало к чудачествам нам современным. Все превращалось в игру и ритуалы, невозможно рассказать в двух словах. Но такая шизуха была в каждой компании. Мы рассматривали смерть, созерцая ее за работой во всех ужасных и прекрасных проявлениях. Это больше про художников», — сказал Бастер.

По словам собеседника «Мосленты», например, панки могли играть коровьей костью футбол на тротуаре, а потом сварить борщ и рассказать вымышленную историю, чтобы удивить знакомых. Также представители субкультуры могли ходить по улице с торчащими из карманов куриными лапками, из маленьких черепов мастерить «сувениры» и подбирать на улице предметы, скажем, цепочку, а затем дарить ее как талисман для радости.

Ранее были названы самые «панковские» республики Советского Союза.