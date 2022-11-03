Стала известна цена самого дорогого деревянного дома в России

О цене самого дорого дома в России «Мосленте» рассказал основатель Виртуального музея резных наличников Иван Хафизов. Стало известно, что стоимость такого здания превышает 145 миллионов рублей.

«Интересный бревенчатый дом я нашел в переулке Чернышевского. Году в 2018-м кто-то из знакомых написал мне, что обнаружил объявление о продающемся деревянном доме стоимостью 145 или 150 миллионов рублей. Мне стало интересно, и я поехал его смотреть. Оказалось, что это дом коллежского советника Москатиньева 1894 года постройки», — поделился Хафизов.

Собеседник рассказал, что сам по себе бревенчатый дом небольшой, имеется пять окон на фасаде и мезонин с полукруглым деревянным окном. По его словам, здание является жилым и принадлежит одному художнику, который оборудовал себе там мастерскую. Сейчас это строение является самым дорогим деревянным домом в стране, отметил эксперт.

Ранее Москву назвали самым дорогим для жизни городом России.