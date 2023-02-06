Раскрыта цена легендарного московского кинотеатра

Цена легендарного московского кинотеатра «Ударник», который закрылся в 2010 году, была раскрыта в материале «Мосленты». Стало известно, что его стоимость составляет чуть менее 100 миллионов рублей.

«940 миллионов рублей кадастровая стоимость объекта», — говорится в статье. До продажи «Ударник» контролировало правительство Москвы, и здание находилось в оперативном управлении «Москино», подведомственного городу.

При этом точно неизвестно, сколько за него заплатил ООО «ГЭС-2», здание которого в конце октября 2022 года принадлежало главе второй по величине российской газовой компании «Новатэк» Леониду Михельсону. В конце января 2023 года он передал контроль над «ГЭС-2» и «Ударником» своей дочери Виктории, которая курирует проекты в области современного искусства.

Ранее пользователи сети поделились воспоминаниями о знаменитом московском кинотеатре.