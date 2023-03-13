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09:15, 13 марта 2023
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Названа цена лошадей Московского центрального ипподрома

Стоимость лошади с Московского центрального ипподрома составила до миллиона рублей.

Названа цена лошадей Московского центрального ипподрома
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Цену лошадей Московского центрального ипподрома (МЦИ) раскрыл «Мосленте» работающий там мастер-наездник.

от 500 тысяч
рублей

стоит лошадь с Московского центрального ипподрома

«Лошади, которые остались здесь в денниках, куплены задорого и стоят от полумиллиона до миллиона», — сообщил собеседник издания. По его словам, обычно для подчеркивания статуса владельцы покупали на МЦИ 10-20 голов.

В ближайшие дни ипподром закроют на реконструкцию, которая продлится около двух с половиной лет. В связи с этим возникла проблема с поиском нового местонахождения для животных. «Поголовье большое, а переезжать нам некуда», — заявил герой интервью.

Ранее в Подмосковье поймали конокрадов, пускавших скаковых лошадей на колбасу. По отработанному плану злоумышленники проникали на территории конноспортивных клубов, уводили оттуда животных, а затем забивали их

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