Названа цена лошадей Московского центрального ипподрома

«Лошади, которые остались здесь в денниках, куплены задорого и стоят от полумиллиона до миллиона», — сообщил собеседник издания. По его словам, обычно для подчеркивания статуса владельцы покупали на МЦИ 10-20 голов.

В ближайшие дни ипподром закроют на реконструкцию, которая продлится около двух с половиной лет. В связи с этим возникла проблема с поиском нового местонахождения для животных. «Поголовье большое, а переезжать нам некуда», — заявил герой интервью.

Ранее в Подмосковье поймали конокрадов, пускавших скаковых лошадей на колбасу. По отработанному плану злоумышленники проникали на территории конноспортивных клубов, уводили оттуда животных, а затем забивали их