Центр Москвы перекроют

Движение по некоторым улицам и набережным в центре Москвы в предстоящую субботу, 9 мая, будет закрыто для транспорта. Об этом горожан и гостей столицы предупредили в Дептрансе Москвы.

Так, движение будет перекрыто на следующих участках: Тверской улице — от улицы Моховая до Тверского бульвара; Моховой улице — от улицы Воздвиженка до улицы Тверская; Большой Никитской улице — от улицы Моховая до Романова переулка; Улице Петровка — от Дмитровского переулка до Театрального проезда; Садовнической улице — от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста; Гончарной набережной — от Гончарного проезда до Котельнической набережной; Садовнической набережной — от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста; Пречистенской набережной — от Кремлевской набережной до Соймоновского проезда.

Кроме того, ограничения в этот день будут предусмотрены также на улицах Охотный Ряд, Болотная, Балчуг, Солянка, Ильинка, Варварка и Волхонка. Аналогично будет и с набережными — Москворецкой, Кремлевской, Устьинской, Подгорской, Софийской, Раушской, Котельнической, Болотной и Кадашевской.

Также движение будет закрыто на Фалеевском, Лубочном, Ветошном, 1-м и 2-м Раушских переулках; в Китайгородском, Театральном и Соймоновском проездах; на Старой, Новой, Болотной площадях и на Большом Москворецком и Чугунном мостах.

«На участках ограничений будет временно запрещена парковка до 23:59 9 мая. Кроме того, часть подземных пешеходных переходов через Тверскую улицу могут закрыть», — указано в сообщении.

