Циклон «Барбара» принесет в Москву 10 дней дождя

С пятницы, 10 октября, Москву накроет балканский циклон «Барбара», который принесет в столицу 10 дней затяжных дождей. Об этом сообщили синоптики агентства «Метеовести».

По мнению метеорологов, самые большие осадки придут в город в субботу и воскресенье, 11 и 12 октября. Специалисты заметили, что за эти два дня в Москве может выпасть до 20 миллиметров осадков. Согласно другим прогнозам, в некоторых районах столицы может выпасть почти 50 процентов от месячной нормы осадков.

Циклон «Барбара» окажет влияние и на другие регионы страны. Под его воздействие попадут Краснодарский край, Брянская, Ярославская, Орловская и Рязанская области.

