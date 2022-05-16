Стало известно о цветовой идентичности районов Москвы

О цветовой идентичности районов Москвы «Мосленте» рассказал заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Владимира Кожиченкова.

По его словам, в зависимости от района и квартала фасады московских домов при капремонте окрашивают в белый, голубой, серый, коричневый, желтый, бежевый, оранжевый, розовый, зеленый, бордовый и красный цвета.

«Для каждого конкретного случая решение принимается экспертами по колористике. При этом каждый район должен иметь свою идентичность», — объяснил Кожиченков. При этом эксперт добавил, что поквартальные колористические решения — это не инновационное изобретение.

Ранее москвичи объяснили смысл табличек с буквами на фасадах столичных зданий.