Город
Сегодня в 07:18
1 мин.

Стало известно о цветовой идентичности районов Москвы

Стало известно о цветовой идентичности районов Москвы
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

О цветовой идентичности районов Москвы «Мосленте» рассказал заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Владимира Кожиченкова.

По его словам, в зависимости от района и квартала фасады московских домов при капремонте окрашивают в белый, голубой, серый, коричневый, желтый, бежевый, оранжевый, розовый, зеленый, бордовый и красный цвета.

«Для каждого конкретного случая решение принимается экспертами по колористике. При этом каждый район должен иметь свою идентичность», — объяснил Кожиченков. При этом эксперт добавил, что поквартальные колористические решения — это не инновационное изобретение.

Ранее москвичи объяснили смысл табличек с буквами на фасадах столичных зданий.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.