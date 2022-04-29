Дагестанка рассказала о поведении приезжающих к ней на родину москвичей

Дагестанка Салихат Гамзатова, младшая дочь поэта Расула Гамзатова, рассказала «Мосленте» о поведении приезжающих к ней на родину москвичей.

По словам героини материала, ей очень приятно, что в последнее время Дагестан посещает много туристов из других регионов России и, в частности, из Москвы.

«Я вижу, что москвичи активно ходят в музеи. В прошлом году по итогу летнего периода у нас, например, почти в три раза возросла посещаемость. И дело не в целевых или договорных экскурсиях. У нас был поток туристов, которые сами хотели посетить музей», — сообщила Гамзатова.

Она также отметила, что москвичи пишут хорошие отзывы о республике и ее жителях, находят оригинальными обыденные для местных жителей вещи (в архитектуре, кухне) и восхищаются центральным рынком.

Ранее стало известно о том, что Москвичи раскупили билеты на чартерные рейсы в Дагестан.