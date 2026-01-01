Дед Мороз прилетел в Москву во время путешествия по России, этом свидетельствуют данные интерактивной карты на платформе Росавиации.

Сани сказочного персонажа пролетели через все 11 часовых поясов России и оказались в столице.

Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие 31 декабря из своей резиденции в Великом Устюге. Министр транспорта Андрей Никитин поручил главе Росавиации Дмитрию Ядрову обеспечить безопасность передвижения Деда Мороза, чтобы все дети могли получить подарки вовремя.

Ранее пресс-служба Главного управления МВД России по Москве решила напомнить горожанам о запрете использования пиротехнических изделий.