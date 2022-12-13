Город
00:12, 13 декабря 2022
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Раскрыты подробности негласного деления одного подмосковного города на зоны

Раскрыты подробности негласного деления одного подмосковного города на зоны
Фото: Агентство «Москва»

Подробности негласного деления одного подмосковного города на зоны раскрыл «Мосленте» житель Мытищ Альберт. По его словам, город состоит из старой и новой частей, которые различаются своей атмосферой.

«Старая расположена ближе к железной дороге, там все попроще, много промышленности разной, контингент немножко отличается. Но в этом и есть прелесть города: если хочешь туда, где поопасней, идешь в старые районы, если хочешь спокойно погулять — идешь в новые», — рассказал собеседник «Мосленты».

Ранее россиянам назвали самые безопасные для детей подмосковные города. Ими оказались Лотошино, Дзержинский, Шаховская, Дубна, Серебряные Пруды.

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