Раскрыты подробности негласного деления одного подмосковного города на зоны

Подробности негласного деления одного подмосковного города на зоны раскрыл «Мосленте» житель Мытищ Альберт. По его словам, город состоит из старой и новой частей, которые различаются своей атмосферой.

«Старая расположена ближе к железной дороге, там все попроще, много промышленности разной, контингент немножко отличается. Но в этом и есть прелесть города: если хочешь туда, где поопасней, идешь в старые районы, если хочешь спокойно погулять — идешь в новые», — рассказал собеседник «Мосленты».

Ранее россиянам назвали самые безопасные для детей подмосковные города. Ими оказались Лотошино, Дзержинский, Шаховская, Дубна, Серебряные Пруды.