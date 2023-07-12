Туристам назвали самый дешевый способ добраться до одного из городов России

Самый дешевый способ добраться до Астрахани в беседе с «Мослентой» назвала жительница южного города Руфина Аймаганбетова. По ее словам, это автобус или сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar.

Собеседница рассказала, что автобусы обычно отправляются с автовокзалов у станций метро «Люблино», «Красногвардейская» и «Саларьево». Стоимость билетов при этом варьируется от 2,2 до 3,5 тысячи рублей. Стоимость проезда на BlaBlaCar всегда разная, но обычно также не дороже трех тысяч рублей. Поездка в любом случае займет от 19 до 24 часов.

Чуть дороже будет стоить проезд на фирменном поезде «Лотос» — от 3,5 тысячи рублей. В пути придется провести от 26 до 30 часов, но поездка будет более комфортной. Быстрее всего добраться до Астрахани можно на самолете — около 3,5 часа. Однако за билет в один конец придется заплатить от 4 до 20 тысяч рублей, рассказала астраханка.

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