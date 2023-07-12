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06:32, 12 июля 2023
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Туристам назвали самый дешевый способ добраться до одного из городов России

Туристам назвали самый дешевый способ добраться до Астрахани.

Туристам назвали самый дешевый способ добраться до одного из городов России
Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Самый дешевый способ добраться до Астрахани в беседе с «Мослентой» назвала жительница южного города Руфина Аймаганбетова. По ее словам, это автобус или сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar.

Собеседница рассказала, что автобусы обычно отправляются с автовокзалов у станций метро «Люблино», «Красногвардейская» и «Саларьево». Стоимость билетов при этом варьируется от 2,2 до 3,5 тысячи рублей. Стоимость проезда на BlaBlaCar всегда разная, но обычно также не дороже трех тысяч рублей. Поездка в любом случае займет от 19 до 24 часов.

Чуть дороже будет стоить проезд на фирменном поезде «Лотос» — от 3,5 тысячи рублей. В пути придется провести от 26 до 30 часов, но поездка будет более комфортной. Быстрее всего добраться до Астрахани можно на самолете — около 3,5 часа. Однако за билет в один конец придется заплатить от 4 до 20 тысяч рублей, рассказала астраханка.

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