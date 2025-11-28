Опубликовано 28 ноября 2025, 12:011 мин.
Догхантеры снова активизировались в Москве
Догхантеры раскидали отраву в московском Тушино и Путилково, есть жертва.
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com
Догхантеры снова активизировались в Москве. Предварительно, отраву раскидали в московском районе Тушино и в подмосковном Путилково. Как пишет «Shot проверка», уже известно об одной жертве.
Издание уточняет, что хаски по кличке Симба насмерть отравилась после того, как ее отпустили погулять с поводка у одного из скверов в Тушино. На следующий день питомца начало рвать, открылась диарея и пошла пена изо рта. Через несколько часов его не стало.
В соседнем с Тушино Путилково, как сообщают местные жители, все чаще начали замечать разбросанную по улицам еду. Некоторым собакам после прогулок начало становиться плохо.
Ранее, в октябре, в подмосковном Красногорске догхантеры отравили десятки собак, двое животных не выжили.