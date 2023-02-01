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09:12, 01 февраля 2023
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Раскрыты доходы столичных крановщиков

Раскрыты доходы столичных крановщиков
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Москвичка Валентина Романова, которая работает крановщицей в Москве вот уже 17 лет, раскрыла «Мосленте» доходы представителей ее профессии. По ее словам, в среднем, столичный крановщик получает больше 100 тысяч рублей в месяц.

«Оплата у нас почасовая — сколько поработал, столько и получил. Средняя зарплата — 120 тысяч рублей. Плюс премии дают — квартальные, годовые», — рассказала собеседница издания.

Романова отметила, что у профессиональных крановщиков всегда есть проблемы со спиной — хондрозы, искривления. Кроме того, работа отнимает много сил и нервов из-за того, что кран под весом тяжелых грузов постоянно шатается, особенно при ветре.

Ранее были названы сферы деятельности наиболее удовлетворенных своей зарплатой россиян.

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