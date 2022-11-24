Раскрыты доходы детских парков развлечений в торговых центрах

Размер доходов детских парков развлечений в торговых центрах раскрыл «Мосленте» основатель инвестиционной компании Impact Capital Валерий Золотухин.

«Инвестировать в детские парки развлечений — выгодная идея. Эта модель при определенных оборотах дает до 50 процентов рентабельности», — сказал эксперт.

Доход зависит от размера выручки, отметил Золотухин. Так, при обороте в три-четыре миллиона в месяц можно заработать от полумиллиона до миллиона рублей. Если ежемесячная выручка в одном парке составит около десяти миллионов, то он принесет до пяти миллионов рублей прибыли. При этом для открытия одного парка требуется от 60 до 150 миллионов рублей.

По словам инвестора, доход компании, в которую он сам вложил средства, только в августе текущего года составил девять миллионов рублей. Ожидается, что за год они заработают 150 миллионов рублей. Таким образом вложения окупятся примерно за три года, а затем будет начисляться «чистая» прибыль.

Ранее москвичи назвали достаточный для счастливой жизни ежемесячный доход. Больше всего денег каждый месяц хотят получать жители Москвы — 250 тысяч рублей, при средней сумме по стране в 205 тысяч рублей.