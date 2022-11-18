Названа стоимость квартир в знаменитом московском доме

Стоимость квартир в знаменитом доме Лансере, который находится на углу Милютинского и Боброва переулков, «Мосленте» назвал московский риэлтор Евгений Коноплев.

По словам эксперта, сейчас в знаменитом здании нет помещений, которые выставляются на продажу или сдаются в аренду. Однако сориентироваться по ценам можно, просмотрев на ЦИАН предложения по соседнему дому страхового общества «Россия». Строились они в одну эпоху, и конфигурация квартир там схожая, если только их не переделали до неузнаваемости новые собственники в 1990-х или 2000-х.

«В среднем это 500 тысяч рублей за квадратный метр. Если бы появилась недвижимость на продажу в доме Лансере, ориентиром и для продавцов, и для покупателей были бы те самые полмиллиона рублей за квадратный метр. Вокруг этой цифры шли бы попытки нащупать справедливую цену, которая могла бы стать чуть больше или меньше», — пояснил Коноплев.

Он отметил, что интерес к таким объектам на рынке недвижимости есть всегда. В любые времена найдутся покупатели, для которых важно поселиться в старой Москве, в историческом здании с интересным, ярким прошлым.

Ранее была названа стоимость квартир в «идеальном доме» в столице.