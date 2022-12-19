Стало известно о работающей и сегодня дореволюционной электростанции

О работающей и сегодня дореволюционной электростанции стало известно «Мосленте» из беседы с историком архитектуры НИУ ВШЭ, сотрудником Музея Мосэнерго и энергетики Москвы Юлией Шулениной.

«Построенная до революции Раушская электростанция на сегодняшний день является старейшей действующей электростанцией России. В середине 1920-х годов проводилась ее модернизация, и архитектор Иван Жолтовский спроектировал котельную для ГЭС-1», — рассказала Шуленина.

Специально для описания этой станции исследователь Селим Хан-Магомедов ввел термин «гармонизированный конструктивизм», потому что в сооружении заметно стремление гармонизировать промышленное сооружение согласно пропорциям античного ордера, добавила она.

Ранее россиянка обнаружила в Москве, на второй Боевской улице необычную электростанцию и рассказала о ней в соцсети. Ее история заинтересовала юзеров.