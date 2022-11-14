Город
00:38, 14 ноября 2022
1 мин.

Названа самая дорогая крыша Москвы

Названа самая дорогая крыша Москвы
Фото: Alexander Smagin / Unsplash

Самую дорогую крышу Москвы назвала «Мосленте» основательница проекта «Крыши и выше» Инна Скрыпкина. Она рассказала, что на крышу высотки на «Баррикадной» можно попасть только при условии аренды пентхауса «Башня».

«По сути, это единственный способ туда попасть. Либо надо быть сотрудником ФСО или ФСБ, которые сидят в высотке. Общеизвестный факт — исторически в ней сидели и до сих пор сидят службы», — объяснила она.

Скрыпкина уточнила, что прохожий с улицы не сможет попасть в здание, так как оно хорошо охраняется.

Ранее о встрече с полицией на крыше одного из столичных домов рассказал промышленный альпинист Руслан Коновалов.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.