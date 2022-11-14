Названа самая дорогая крыша Москвы

Самую дорогую крышу Москвы назвала «Мосленте» основательница проекта «Крыши и выше» Инна Скрыпкина. Она рассказала, что на крышу высотки на «Баррикадной» можно попасть только при условии аренды пентхауса «Башня».

«По сути, это единственный способ туда попасть. Либо надо быть сотрудником ФСО или ФСБ, которые сидят в высотке. Общеизвестный факт — исторически в ней сидели и до сих пор сидят службы», — объяснила она.

Скрыпкина уточнила, что прохожий с улицы не сможет попасть в здание, так как оно хорошо охраняется.

Ранее о встрече с полицией на крыше одного из столичных домов рассказал промышленный альпинист Руслан Коновалов.