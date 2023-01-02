Город
12:21, 02 января 2023
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Расшифрованы местные названия достопримечательностей Ярославля

Расшифрованы местные названия достопримечательностей Ярославля
Фото: Наталья Гарнелис / ТАСС

Местные названия достопримечательностей Ярославля расшифровала «Мослента». О неожиданных прозвищах городских мест рассказала уроженка Ярославля Анна Поваго.

«Если в Ярославле назначили встречу "под пальцем", вам — к памятнику Ленину на Красной площади. Позвали "пересечься под пяткой"? Ищите памятник сидящему Ильичу на проспекте его имени», — поделилась она.

Кроме того, ярославцы называют памятник основателю русского театра Федору Волкову «голым мужиком» из-за его облегающего костюма, а памятник основателю города Ярославу Мудрому — «мужиком с тортом».

В Ярославле также есть свои пешеходные улицы «Бродвей» и «Арбат». Ими местные жители называют Первомайский бульвар и улицу Кирова соответственно. Здание правительства Ярославской области в народе называют «пентагоном».

Ранее был объяснен смысл названия самой маленькой площади в Москве. Ей считается площадь Лялина.

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Moslenta, 2023 г. 18+

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