Жительница столицы сравнила два спальных района

Сравнила два столичных «спальника» и выбрала самый активный из них в беседе с «Мослентой» москвичка Лариса.

«Некоторое время я жила в Перово. Сравнивая два района, могу сказать, что они практически равнозначны. До реновации в Перово и плотность населения, и этажность домов была меньше. Казалось, что оно посвободнее, а в поликлиниках и МФЦ к людям было более внимательное отношение. Перово — хороший район для пешехода, который никуда особенно не спешит», — сказала жительница столицы.

При этом Лариса отметила, что Выхино, напротив, подходит более активным людям. К тому же в районе лучше обстоят дела с транспортной доступностью. Например, из любого уголка района до станции метро «Выхино» или до «Юго-Восточной» можно дойти минут за десять, а до центра реально добраться всего за 25 минут.

Ранее москвичи назвали плюсы и минусы жизни в «спальнике» на северо-востоке столицы. Среди плюсов района жители столицы выделили изменение транспортной инфраструктуры — до метро запустили автобусы, а время их ожидания на остановке сократилось.