Стало известно об изнасиловании еще одного ученика в московской школе

Об изнасиловании еще одного ученика в московской школе №1392 стало известно Baza.

По имеющейся информации, жертвой оказался 12-летний мальчик. Уточняется, что над учеником надругались в здании школы несколько раз, это происходило в период с 1 декабря 2022 по 24 марта 2023 года. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые пока не установлены.

Ранее порноролик с изнасилованием четвероклассника в Москве попал в сеть. Родители школьника узнали о случившемся из чата класса. Они обратились в полицию. Исполняющая обязанности директора московской школы №1392 Наталья Митряева заявила, что ученики, надругавшиеся над мальчиков, подражали героям фильмов порноиндустрии.