08:10, 15 июня 2023
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Игорь Бутман назвал самые джазовые места Москвы
Музыкант Бутман назвал Кутузовский проспект самым джазовым местом в Москве.
Фото: Максим Чурусов / ТАСС
Самые джазовые места Москвы назвал в беседе с «Мослентой» известный российский музыкант, основатель и директор крупнейшей в стране академии джаза и продюсер главных джазовых фестивалей Игорь Бутман.
По словам собеседника, самым джазовым местом в Москве можно назвать Кутузовский проспект. Он отметил, что из-за отсутствия светофоров, и стремительного автомобильного движения это место самое динамичное в городе.
Кроме того, в столице есть еще одна улица, посвященная джазу, которая так и называется — Джазовая. А находится она недалеко от Савеловского вокзала на северо-востоке столицы.
Ранее стал известен адрес проведения первого джазового концерта в Москве.