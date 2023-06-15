Игорь Бутман назвал самые джазовые места Москвы

Самые джазовые места Москвы назвал в беседе с «Мослентой» известный российский музыкант, основатель и директор крупнейшей в стране академии джаза и продюсер главных джазовых фестивалей Игорь Бутман.

По словам собеседника, самым джазовым местом в Москве можно назвать Кутузовский проспект. Он отметил, что из-за отсутствия светофоров, и стремительного автомобильного движения это место самое динамичное в городе.

Кроме того, в столице есть еще одна улица, посвященная джазу, которая так и называется — Джазовая. А находится она недалеко от Савеловского вокзала на северо-востоке столицы.

Ранее стал известен адрес проведения первого джазового концерта в Москве.