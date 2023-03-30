Названы основные экопривычки москвичей

Основные экопривычки москвичей назвала в беседе с «Мослентой» руководитель медиа-отдела Greenpeace Russia Виолетта Рябко. Она отметила, что ради заботы об окружающей среде многие люди сегодня более осознанно подходят к выбору питания, способов передвижения по городу и других неотъемлемых частей жизни.

Отказ от лишней упаковки и пакетов в пользу многоразовых шоперов, бутылок и другой тары, ремонт одежды и обуви вместо того, чтобы выкинуть их и купить новые вещи, переработка отходов, снижение энергопотребления, переход на вегетарианство или сокращение потребления мяса, выбор производящихся неподалеку продуктов, поездки на общественном транспорте и велосипеде или просто прогулки пешком вместо использования личного автомобиля — все это Рябко отнесла к экопривычкам, которым сегодня следуют многие жители столицы.

Важно также понимать, что разведение костров и поджигание травы наносит большой вред окружающей среде, добавила руководитель медиа-отдела Greenpeace Russia.

Ранее россиянам сообщили о возможности узнать свой «водный след». Речь о количестве воды, затрачиваемом на бытовые процессы.