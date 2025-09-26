Эксперт допустил изменение климата в Москве через 50 лет

Примерно через 50-70 лет в Москве может сильно измениться климат. Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок в беседе с ТАСС не исключил, что он станет тропическим.

Эксперт пояснил, что это связано с ростом температуры в мире. «Несмотря на это, идея "вырыть море" в Москве с любой точки зрения — это фантастика», — добавил Терешонок.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что уже в конце сентября — начале октября жителей Москвы и Подмосковья ждут заморозки. Температурный столбик может опуститься до -4 градусов.