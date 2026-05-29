Еще одна девочка из Москвы стала жертвой магнитных шариков

Девочка из Москвы проглотила 16 магнитных шариков. Ей срочно оказали помощь врачи и спасли жизнь, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Ребенка привезли в Детский центр больницы имени М.П. Кончаловского. У девочки была сильная боль в животе. Уже после диагностики специалисты выяснили, что девочка съела множество магнитов диаметром около 1 сантиметра. Было срочно решено делать операцию.

Медикам оказалось тяжело извлекать шарики из-за их маленького размера. В итоге специалисты взяли собственный магнит. С его помощью они достали сначала 11 магнитных шариков, а потом еще пять.

На данный момент девочка, которой спасли жизнь, выписана из больницы. Ребенок, как отмечается, чувствует себя хорошо.

Ранее еще один школьник под Москвой проглотил целый килограмм магнитных шариков. В его брюшной полости нашли 17 магнитных шариков диаметром 15 миллиметров каждый.

Незадолго до этого в Москве из живота четырехлетнего мальчика врачи достали 19 магнитов. Его доставили в Морозовскую больницу.