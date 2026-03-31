Из живота четырехлетнего мальчика достали 19 магнитов в Москве

Из живота четырехлетнего ребенка достали 19 магнитных шариков в Москве. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

«В Морозовскую больницу поступил ребенок с болями в животе и рвотой. Во время обследования, включающего УЗИ и рентген, медики обнаружили в нижних отделах брюшной полости 19 магнитных шариков», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.

Также сообщается, что у ребенка были признаки кишечной непроходимости, поэтому его срочно отправили на операцию. Сначала сделали лапароскопию (через проколы), но во время нее хирурги обнаружили, что магниты притянулись к инструментам. «В итоге в кишечнике нашли пять "пробоин" и пришлось делать открытую операцию», — объяснили в ведомстве.

Магниты в итоге достали, после чего ребенок неделю провел в отделении. Другие органы малыша не пострадали. Мальчика уже выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье врачи спасли женщину, которая наглоталась швейных иголок. Во время диагностики у нее обнаружили три иглы в брюшной полости и одну — в передней брюшной стенке. Одна из них прошла через стенку желудка и даже проникла в поджелудочную железу.