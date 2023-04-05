Названы самые «еврейские» районы Москвы

Самые «еврейские» районы Москвы назвал в беседе с «Мослентой» организатор мероприятий, рэп- и регги-исполнитель, специалист по работе с молодежью, отец пятерых детей и ортодоксальный еврей Михоэль Ставропольский.

По мнению Ставропольского, самым крупным районом с наиболее развитой для иудеев инфраструктурой оказался Марьина роща. Там есть и синагога, и специализированные детский сад, школа, рестораны, кафе.

Также для евреев удобны Большая Бронная улица, Покровка и Китай-город. Но в целом своя община есть в каждом столичном районе, отметил собеседник «Мосленты».

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