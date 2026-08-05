«Фабрика жалоб» c тысячами доносов на чиновников раскрыта в Подмосковье

«Фабрика жалоб» неожиданно была раскрыта в подмосковном Красногорске. Ее организовали чиновники, которые хотели с помощью тысяч доносов на коллег повысить рейтинг района, сообщает Baza.

МВД России продолжает расследование в отношении шести чиновников, обвиненных в мошенничестве. В основе дела — показания человека, в прошлом работавшего на той самой «фабрике жалоб».

По его данным, чиновники решили поднять престиж своего района, снизив рейтинг соседей. Успешно проработав план действий, они стали платить нанятым фотографам, чтобы те снимали недочеты в соседних районах.

Все фотографии чиновники выкладывали в региональные сервисы или Центр управления Мособласти, уточняет источник. Также он указал, что чем дольше местные власти не устраняли проблемы, тем сильнее падал их рейтинг по районам. Ежедневно могло оформляться до трех тысяч таких доносов.

Ранее в подмосковном Домодедово начали устранять последствия утечки химикатов. Все это произошло из-за прилета БПЛА и дальнейшего пожара. Уже сейчас загрязненная вода очищается.

Незадолго до этого пять человек стали жертвами падения беспилотника в Подмосковье. Удар БПЛА пришелся по промзоне близ Чехова.