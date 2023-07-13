Московский суд вынес приговор ворвавшейся с ножом во «Вкусно — и точка» блогерше

18-летнюю Финесс задержали в ноябре 2022 года после ее эксцентричных выходок. Она вышла в город с ножом в руках, грозясь зарезать обидевшего ее знакомого. Пытаясь найти его, она зашла в заведение общепита на Большой Дорогомиловской. Все происходящее блогер записывала на видео и показывала подписчикам.

Позднее она объяснила свое поведение действием используемого для лечения панических расстройств и тревожных неврозов лекарственного средства.