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13:32, 21 февраля 2023
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Названы главные «фишки» московского языка 90-х

Названы главные «фишки» московского языка 90-х
Фото: Владимир Акимов / РИА Новости

Главные «фишки» московского языка 90-х назвал в беседе с «Мослентой» лингвист, доктор филологических наук, профессор, заведующий лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ Максим Кронгауз.

«Для 90-х годов была характерной бандитская лексика. Появление образа "нового русского" в малиновом пиджаке и с золотой цепочкой — "голдой" — привело к образованию специфического сленга», — рассказал эксперт.

По словам Кронгауза, в 90-е были популярны, например, слова и понятия «распальцовка», «базар», «пацаны», «забить стрелку». Вскоре этот сленг стал отходить на второй план и культивировался в первую очередь криминальными фильмами и сериалами.

Ранее были раскрыты методы вычислить москвичей по речи. В первую очередь можно обратить внимание на фонетические особенности речи.

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