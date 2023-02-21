Названы главные «фишки» московского языка 90-х

Главные «фишки» московского языка 90-х назвал в беседе с «Мослентой» лингвист, доктор филологических наук, профессор, заведующий лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ Максим Кронгауз.

«Для 90-х годов была характерной бандитская лексика. Появление образа "нового русского" в малиновом пиджаке и с золотой цепочкой — "голдой" — привело к образованию специфического сленга», — рассказал эксперт.

По словам Кронгауза, в 90-е были популярны, например, слова и понятия «распальцовка», «базар», «пацаны», «забить стрелку». Вскоре этот сленг стал отходить на второй план и культивировался в первую очередь криминальными фильмами и сериалами.

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