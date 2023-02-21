Раскрыты методы вычислить москвичей по речи

Методы вычислить москвичей по речи раскрыл в беседе с «Мослентой» лингвист, доктор филологический наук, профессор, заведующий лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ Максим Кронгауз.

В первую очередь можно обратить внимание на фонетические особенности речи. В произношении москвичей заметно чрезмерное «акание» и удлинение безударных гласных. Однако, по словам эксперта, в основе литературного языка лежит именно московский диалект, поэтому сейчас выделить его довольно трудно. Так, например, сглаживание звука «ч» в некоторых словах не всегда определяет жителя столицы.

При этом есть и более простой способ выявить москвича по речи. Это топонимика. «Если говорить о Москве, то, наверное, самая знаменитая история — Пампуша на Твербуле. Это сокращение от "памятник Пушкину на Тверском бульваре". Для человека, в столице не живущего, словосочетание смысла практически не имеет, а москвичи сразу понимают, что к чему. И это фамильярное обозначение существует уже более века», — сказал Кронгауз.

Ранее было названо самое популярное место встречи в Москве. Автор поста упомянул, что раньше москвичи назначали встречи у памятника поэту Александру Пушкину, расположенному на одноименной площади возле станций метро «Тверская» и «Пушкинская».