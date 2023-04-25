Назван самый развивающийся формат ресторанов в Москве

Фастфуд самым развивающимся форматом ресторанов в Москве назвал в беседе с «Мослентой» главный редактор портала о бизнесе marketmedia.ru, ресторанный критик и основатель кулинарного конкурса «Приз Радецкого» Дмитрий Грозный.

«Фастфуд сейчас — единственный сегмент общепита, который продолжает расти в России. И вызвано это исключительно рациональными причинами — на другое у людей не хватает средств», — сказал эксперт.

По словам Грозного, сейчас многие пытаются сделать концепцию новых сетей общественного питания на основе чебуреков и шавермы, или донеров. Для создания успешного бизнеса перед владельцами встанет две задачи: предложить хороший продукт и поставить минимальную цену.

Ранее стало известно о возможной реакции москвичей на открытие «Ростикса» вместо KFC.