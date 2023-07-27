Названы подходящие для жизни героев «Смешариков» районы Москвы

Подходящие для жизни героев «Смешариков» районы Москвы назвала в беседе с «Мослентой» генеральный продюсер группы компаний «Рики» Юлия Николаева.

«Если представить, что наши герои были бы москвичами, они жили бы в разных районах. Так, Крош, наш зачинщик и инициатор всего на свете, самый активный Смешарик, всегда ассоциируется с движением и спортом. Для него идеально подошел бы район Лужников», — сказала она.

По мнению Николаевой, красавица Нюша нашла бы себя на Патриарших прудах, любящий коллекционирование и суккуленты Ежик поселился бы рядом с Ботаническим садом, а конферансье Карыч — у станции метро «Театральная».

Лосяш мог жить на Воробьевых горах, изобретатель Пин — в районе Аэропорт, знахарь и кулинар Совунья — у Даниловского рынка, любящий поэзию Бараш — на Арбате, а медведь Копатыч демонстрировал бы свой урожай на ВДНХ.

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