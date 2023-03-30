Стала известна главная экопроблема столицы

Главная экопроблема столицы стала известна «Мосленте» из беседы с руководителем медиа-отдела Greenpeace Russia Виолеттой Рябко. Она назвала основной причиной загрязнения воздуха в городе транспорт.

«В Москве очень грязный воздух, но связано это не с какими-то промышленными предприятиями, на которые все так грешат. Конечно, и их доля вины здесь есть, но намного больший вред исходит от бензинового и дизельного транспорта», — заявила собеседница «Мосленты».

По словам представителя Greenpeace Russia, экологичность любого крупного города нужно оценивать по тем мерам, которые в нем предпринимаются для борьбы с транспортным загрязнением.

Наибольший вред наносит именно личный транспорт, и Москва принимает меры, чтобы сократить его количество на дорогах, подчеркнула Рябко.

«Например, существуют ограничения по классам топлива, ограничения на въезд в город грузового транспорта, развивается железнодорожный общественный транспорт», — заметила эксперт. Однако по сравнению с опытом других стран эти меры пока недостаточны, добавила она.

Ранее стало известно о проведении экофестиваля в Москве. Мероприятие пройдет в первые дни апреля на территории дизайн-завода «Флакон».