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15:57, 25 декабря 2022
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Новый год назвали главным религиозным праздником в России

Новый год назвали главным религиозным праздником в России
Фото: Element5 Digital / Unsplash

Генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов в беседе с «Мосленте» назвал Новый год главным религиозным праздником в России.

«Рождество — это время надежды на все самое лучшее. Оно неизменно связано с обновлением и верой в то, что впереди только хорошее. При этом в России, на мой взгляд, главный религиозный праздник — все-таки Новый год», — рассказал служитель церкви.

По его словам, Новый год стал таким праздником именно потому, что в этот день люди преисполняются или очень хотят преисполниться искренней веры, что все плохое остается позади, а в новом году их ждет только самое лучшее.

Ранее россияне поделились планами на новогоднюю ночь.

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