Перечислены главные сложности при продаже исторического здания в Москве

На популярном классифайде появилось объявление о продаже за 830 миллионов рублей одного из 11 сохранившихся в Москве домов, спроектированных главным архитектором советского авангарда Константином Мельниковым. Главные сложности при продаже исторического здания в столице «Мосленте» перечислила Анна Кистанова, исполняющая обязанности директора Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых.

Потенциальному покупателю предлагается приобрести переделанный под бизнес-центр трехэтажный клуб Дорхимзавода на Бережковской набережной. «Увидев объявление, можно подумать, что такое здание продадут легко, но на самом деле это не так. Когда начинают вскрываться подробности о статусе здания, о которых я говорю, выясняется, что на памятнике архитектуры нельзя производить то одни работы, то другие», — пояснила Кистанова.

Собеседница «Мосленты» отметила, что поскольку экс-клуб Дорхимзавода — памятник регионального значения, то у нового владельца появятся охранные обязательства. Ему придется согласовывать работы над зданием с Департаментом культурного наследия.

Ранее Кистанова раскрыла судьбу других зданий Мельникова в Москве. По ее словам, практически у всех его построек «продолжается жизнь».