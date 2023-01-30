Раскрыта судьба зданий одного из самых известных столичных архитекторов

«Сейчас у всех клубов и гаражей Мельникова есть свои владельцы, и у всех этих зданий интересная жизнь. Самая интересная — у дома в Кривоарбатском переулке, который стал музеем, и клуба в Ликино-Дулево, который до сих пор работает как Дом культуры», — рассказала Кистанова. Кроме того, клуб «Каучук» на Плющихе передали Сеченовскому институту для создания молодежного театра, а в гараже Мельникова на Новорязанской улице планируют открыть Музей транспорта. Известный столичный Еврейский музей и центр толерантности также находится в здании Мельникова — Бахметьевском гараже на улице Образцова.

«В общем, жизнь у зданий Мельникова продолжается. Исключение составляет только клуб "Свобода". Его предыдущий пользователь — банкетный зал "Суриков холл" — просто не продлил договор аренды с государством и выехал оттуда», — добавила собеседница «Мосленты», отметив, что уже несколько лет здание пустует.

Ранее стала известна стоимость знаменитого дома Мельникова в Кривоарбатском переулке. Первоначальная смета на него составляла 22,5 тысяч рублей.