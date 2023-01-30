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07:33, 30 января 2023
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Раскрыта судьба зданий одного из самых известных столичных архитекторов

Раскрыта судьба зданий одного из самых известных столичных архитекторов
Фото: Ludvig14 / Wikimedia Commons

Объявление о продаже одного из 11 сохранившихся в Москве зданий, спроектированных главным архитектором советского авангарда Константином Мельниковым, появилось в сети. Стоимость трехэтажной постройки клуба Дорхимзавода на Бережковской набережной оценивается в 830 миллионов рублей. Судьбу других зданий одного из самых известных столичных архитекторов «Мосленте» раскрыла Анна Кистанова, исполняющая обязанности директора Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых.

«Сейчас у всех клубов и гаражей Мельникова есть свои владельцы, и у всех этих зданий интересная жизнь. Самая интересная — у дома в Кривоарбатском переулке, который стал музеем, и клуба в Ликино-Дулево, который до сих пор работает как Дом культуры», — рассказала Кистанова. Кроме того, клуб «Каучук» на Плющихе передали Сеченовскому институту для создания молодежного театра, а в гараже Мельникова на Новорязанской улице планируют открыть Музей транспорта. Известный столичный Еврейский музей и центр толерантности также находится в здании Мельникова — Бахметьевском гараже на улице Образцова.

«В общем, жизнь у зданий Мельникова продолжается. Исключение составляет только клуб "Свобода". Его предыдущий пользователь — банкетный зал "Суриков холл" — просто не продлил договор аренды с государством и выехал оттуда», — добавила собеседница «Мосленты», отметив, что уже несколько лет здание пустует.

Ранее стала известна стоимость знаменитого дома Мельникова в Кривоарбатском переулке. Первоначальная смета на него составляла 22,5 тысяч рублей.

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