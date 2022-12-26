Александр Васильев раскрыл главный модный тренд наступающего года

Главный модный тренд наступающего 2023 года раскрыл знаменитый историк моды и телеведущий Александр Васильев. Его слова передает «Мослента».

Эксперт рассказал, что в моду стремительно возвращаются тренды из 1980-х годов, что можно использовать при составлении новогоднего образа. Так, он советует выбрать на праздник платье с широкими плечами или контрастными цветами. Определенную изюминку внесет в образ «интригующая» молния на спине.

Трендовыми принтами Васильев назвал клетку пье-де-пуль и анималистичный рисунок. Актуальными для праздничной ночи будут цвета тигра и зебры.

Ранее фешэн-эксперт Владислав Лисовец посоветовал цвета для создания новогоднего образа. Прежде всего, он упомянул черный.