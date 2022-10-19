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00:17, 19 октября 2022
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Шеф-повар школьной столовой раскрыла причину нарушения советских ГОСТов

Шеф-повар школьной столовой раскрыла причину нарушения советских ГОСТов
Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Шеф-повар Любовь Зотова, которая проработала в одной из школ Северо-Восточного округа около 30 лет, раскрыла причину нарушения советских ГОСТов в школьных столовых. Своими воспоминаниями она поделилась в беседе с «Мослентой».

«Когда шла готовка, то на каждый продукт была калькуляционная карта. Готовим суп на 100 человек: положено столько-то картошки, столько-то капусты. Это был ГОСТ, но если класть, сколько в нем указано, получалось бы овощное пюре. И мы клали так, чтобы получался нормальный суп», — объяснила собеседница и сказала, что тоже самое, например, происходило с молочными кашами.

При этом Зотова отметила, что с мясом была противоположная ситуация — его всегда добавляли больше, так как после его приготовления граммы терялись. Например, по ГОСТу было положено, чтобы одна готовая котлета весила ровно 50 грамм. Соответственно, десять штук — полкило. Для этого на каждую котлету изначально брали по 55 граммов, чтобы после жарки как и положено оставалось 50.

Ранее шеф-повар школьной столовой поделилась воспоминаниями о советских завтраках.

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