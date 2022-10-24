Стало известно о новом способе строить детские сады в Москве

О новом способе строительства детских садов в столице стало известно «Мосленте» из разговора с ведущим архитектором бюро IND architects Александром Аляевым. Вместо разравнивания площадки специалисты решились на создание многоуровневого пространства.

По словам архитектора, задумка заключается в создании «маленькой деревушки, объединенной единым крытым двором». Все пространства на территории сада оформлены в виде отдельных домиков.

«С расположенной на высокой точке входной детской площади с фонтанчиками и игровыми площадками люди будут заходить в здание, и затем постепенно спускаться вниз по пандусу, попадая в узкое пространство, а затем выходя в крытый внутренний двор с фонарями», — описал проект Аляев.

Подобная планировка, по словам специалиста, полезна для детей. «Перед ними раскрывается множество возможностей для исследования пространства и игр», — объяснил он.

Ранее пользователи сети похвалили современные детские сады в Москве. Многие родители отметили, что по их просьбам сотрудники учреждений присылают фотографии детей, рассказывают, как они себя ведут, что их радует, а что не очень, как они спят, как едят и с кем играют.