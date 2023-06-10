Стало известно имя главного вагоновожатого-лихача в Москве XX века

Главным вагоновожатым-лихачом в Москве крестьянина Геннадия Чурашкина назвал в беседе с «Мослентой» историк Валерий Бурт.

«Он поступил на службу 9 февраля 1909 года, и уже через несколько дней получил первый выговор "за наезд на остановке у Третьяковских ворот на передний вагон и повреждение футляра (вероятно, кузова)"», — уточнил историк.

По словам специалиста, это было не единственное нарушение Чурашкина. Например, он также получал штрафы «за неосторожную езду по Краснопрудной улице, «за недопустимо быструю езду на уклоне Мясницкой улице», «за крайне небрежную езду перед остановкой у Сокольнической части…».

Начальство не увольняло лихача на протяжении трех лет. Но его карьера вагоновожатого завершилась после того, как он «по прибытии на станцию "Марьина Роща" был замечен в сильно нетрезвом состоянии».

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