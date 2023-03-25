09:18, 25 марта 2023
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Историк описал столичных пассажиров в СССР
Историк Бурт рассказал о крепости и закаленности столичных пассажиров.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Столичных пассажиров в СССР описал в своем материале на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт.
Историк сослался на высказывания советских писателей-сатириков Илью Ильфа и Евгения Петрова. «Он (пассажир, — прим. «Мосленты») прошел испытания трамвая, невзгоды автобуса и ужасы такси… Он вполне готов, он закален в борьбе. Пуговицы пальто пришиты вощеной дратвой, чтоб не отодрали в схватке, ботинки нарочно не чищены — все равно затопчут», — писали авторы о крепости москвичей.
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